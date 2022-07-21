潤泰全（2915）、潤泰新（9945）受南山人壽波及，今（21）日開盤再殺一根跌停，寶成（9904）也一度殺半根跌停；據指出，潤泰全預計7月28日董事會會通過第二季季報自結數，潤泰新及寶成則預計8月12日召開董事會通過第二季財報。

證交所曾於7月1日已發函給潤泰全、潤泰新及寶成三家公司，提醒要留意南山因債券殖利率攀升造成價格下跌，可能對其財報造成的衝擊，要求應適當處理評價損失，情況確定後要對外公布。

據悉，潤泰集團初步回報，未來若南山以最壞情況提列最大損失，淨值也不會是負數，潤泰全預估最壞情況是每股淨值打到約5元，而潤泰新情況較好一些。

依規定，若上市公司每股淨值低於10元，將被取消信用交易資格，若每股淨值低於5元，將被進一步打入全額交割股，若再掉到3元以下，則股票將遭到分盤交易，採取人工撮合，最壞情況是，若淨值為負數，股票將淪為下市的命運。