苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場設置案，引發爭議，業者打算「試運轉」，21日一早大批車隊進駐，卻遭自救會上百民眾到場阻止，發生衝突，台中高等行政法院21日上午開庭判決，坤輿公司申請掩埋場計畫因業者無進行環評，苗栗縣府應立即命令坤輿停止開發行為。

台中高等行政法院法官指出，坤輿事業廢棄物掩埋場，位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃面積，應進行環評，但坤輿申請許可開發時，卻沒有實施環評，亦未檢具環境影響說明書送被告審查，即進行開發行為，應停止。

判決指出，坤輿申請設置乙級廢棄物處理場，屬環評法第5條第1項第9款之環境保護工程之興建，反坤輿自救會10位鄉親均居住於龍昇村，距離系爭開發場址最遠者僅1.53公里，即屬環評法規定之「受害人民」，於去年3月2日依環評法第23條第8項發公民告知書，提起行政訴訟。

判決指出，苗栗縣政府疏未注意，坤輿於2002年3月4日函同意設置文件申請，2005年2月22日函同意設置文件變更申請，及2005年3月8日函同意核備興辦事業計畫書，都僅列10筆土地計1.7958公頃為開發範圍，而認無環評必要，核屬有誤，依環評法第14條第1項規定應屬無效。