新竹市警局第三分局結合湖光島藝術節，進行「青春專案」犯罪預防宣導活動，透過與大朋友、小朋友宣講等方式，協助青少年建立正確價值觀，端正社會風氣，引導青少年學習及身心發展，讓全民在尋找光獸中認識反毒、打詐資訊。

新竹市政府近年投入1.6億元改善青草湖周邊環境，引進SUP天鵝船、提供舒適光環境等，今年暑假推出湖光島藝術節，自開展以來，吸引全國各地無數民眾慕名參觀。

新竹市警第三分局因應暑假來臨，為預防青少年假期當中留連於網咖、KTV、電子遊戲場等妨害身心健康之場所，恐在同儕影響及誘惑下產生各類霸凌行為，又有鑑於近年來毒品及詐欺犯罪率逐步攀升、青少年好奇心旺盛容易涉足不法等因素，特別結合「湖光島藝術節」，讓全民在尋找光獸中認識反毒、打詐資訊。

警第三分局分局長林昆達表示，盼藉由本次宣導活動，幫助民眾建立正確反毒觀念、認識阻詐手法，維護民眾身心健康並保護民眾財產安全，攜手全民共同打造無毒、反詐的幸福城市。