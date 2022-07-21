美國晶片補助法案19日在參議院通過程序投票，在這關鍵時刻，美國商務部長雷蒙多表示，美國目前過度依賴外國製造晶片，並警告，如果台灣的晶片供應遭中斷，美國恐立即陷入嚴重衰退。

根據CNBC報導，雷蒙多強調，美國太仰賴外國製造晶片，90%的先進晶片是從台灣購買的，儘管許多電腦晶片是美國晶片大廠英特爾等公司在設計，但製造地點仍是一個重要關鍵。

雷蒙多直言，萬一美國再也無法取得目前在台灣製造的晶片，這會立即導致經濟嚴重衰退，國家也會失去製造軍用設備的自保能力。她認為晶片必須在美國製造，因為過度仰賴他國將帶來國安風險，呼籲政府得提供吸引企業在美國擴充晶片產能的誘因，別讓業者轉往其他國家。

規模520億美元的美國晶片法案，19日在美國參議院，以64票對34票通過程序投票，該法案可能禁止獲補助廠商赴大陸投資成熟製程，被認為是針對大陸半導體業而來。

這已不是雷蒙多第一次警告美國過度依賴台灣晶片，她在今年5月就曾說美國對台製晶片依賴度高達約9成，而且7成精密晶片都是跟台灣採購的，而這種情況非常可怕又不可靠。當時她就呼籲美國國會儘快通過晶片法案，盡快在美國本土製造這些晶片，以確保國家未來的安全。