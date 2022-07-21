藝人邰智源縱橫演藝圈31年，以機智、逗趣又幽默的主持風格受到觀眾的喜愛，即使在1993年宣布與知名製作人兼廣播主持人徐雅琪結婚，仍不減他的高人氣。近日，電視台便將他過去主持《笑星撞地球》的影片再次剪輯，重新回顧他當年娶妻舉辦婚宴的歡樂畫面，現場眾星雲集，就連巨星金城武也現身，讓網路上立刻掀起話題。

YouTube「華視懷舊頻道」於本月14日所上傳《笑星撞地球》邰智源舉辦婚宴的影片中，只見當年除了找來王中平、庹宗康、董至成、耿偉、郝孝祖、徐繼周、劉家祥和黃安等人擔任伴郎團，並由陶晶瑩、侯文燕、蔡燦得、方季惟、李懿慧、王聰穎、陳美安和姚宜君等人擔任伴娘團外，還請來了張菲和方芳擔任介紹人。

而眼尖的PTT網友看完影片後也在20日發文驚呼「哇靠！邰智源1993年結婚典禮有金城武欸」，另外還看到伊能靜、陳松勇、小亮哥、瘐澄慶等大咖明星20多年前年輕又青澀的模樣，令不少人紛紛留言「邰哥老婆之前作廣播節目時 很常收聽」、「庹宗康當年岩質超高，有像玄彬欸」、「陶晶瑩一定會覺得以前怎麼會給自己一個蠢樣的形象」、「喜歡邰哥來看這個影片，覺得那個年代大家都是那麼清純，因著友誼互相支援。誰都不知道將來會有何變化，開心欣賞一場婚禮就夠了」，甚至還釣出不少曾經參加過婚宴的網友表示「能參加邰哥的婚禮，本人深感榮幸，謝謝大家」、「當時他們邀我，我就去了」、「邰哥還叫我不用包 真歹勢」、「有去的都45起跳吧！ 剛剛誰說有去？」意外引發熱烈討論。