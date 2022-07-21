一名家長20日帶小孩前往新竹縣的小叮噹親子遊樂區戲水，2歲兒子卻被其他同遊的陌生孩童以手壓式級水幫浦弄斷手指頭。圖片僅供示意。（圖／Shutterstock提供）

一名媽媽在臉書上控訴，20日帶著2歲兒子前往新竹縣新豐鄉的小叮噹科學主題樂園，卻有名孩童在使用手壓式汲水幫浦時，不慎夾斷她兒子的手指就落跑，遂上網發文懇請網友協尋該名肇事逃逸的孩童家長。

彭姓女子在個人臉書發文，稱20日帶著2歲兒子前往新豐鄉小叮噹遊樂區遊玩，約在中午12時至下午2時之間，兒子在戲水區玩水，卻因不明原因遭到一名小朋友以幫浦夾斷其兒子右手無名指，待她察覺兒子受傷時，該名小朋友早已消失無蹤。

彭女指出，事後在現場其他家屬的協助下，順利找到兒子的斷指，還有好心的女子提供她冰塊水做緊急傷口處置，兒子目前在中國醫藥大學醫院新竹分院接縫手術中，全案已報警處理。

彭女表示，雖事發當下有請周遭的家屬提供孩童玩耍的照片與影片，但線索仍不足以釐清事發過程，希望能夠過網路力量尋找涉嫌弄傷她兒子的家屬，而疑似釀禍的小朋友，身高約100至120公分，當日穿著白色三角內褲，身旁還有疑似同行的小朋友穿黃色背心，身高則為120公分至130公分，盼請當時在現場的網友提供畫面，也呼籲該釀禍孩童的家屬能主動聯繫她，說明事發過程。