今日為農曆6月23日，是火德星君誕辰日，新北市政府於7月21日早上9時15分於三重區向日葵廣場辦理聯合祭祀儀式，同時結合大型宣導活動，由新北市長侯友宜率領消防及義消代表參拜祈福，祈求本市四時無災、合境平安。

火德星君在民俗上稱為火神，華人世界常奉祀火德星君以祈求避免火災，消防人員也往往奉祀火德星君為守護神。

因此，每逢火德星君誕辰日各地供奉火神的單位都會虔誠祭拜，為消防延續的傳統，新北市目前共有18個消防分隊供奉火德星君，為增加市民對火神認識及祈求救災平安，今年首度邀請供奉於本市各消防分隊之火德星君神尊及三重區先嗇宮之神農大帝、太子爺神尊至活動地點聯合架設神壇駐駕祈求救災平安，並結合防火宣導攤位、地震體驗車、捐血車及公益團體等，廣邀市民共襄盛舉。

侯友宜市長表示，疫情期間前線醫療量能大爆炸，龐大的救護量讓第一線消防人員相當辛苦，不僅得穿著悶熱的防護裝備載運病患，運送後之仍須負責車輛及各項裝備的消毒工作，堅守崗位的精神令人由衷感佩。安居樂業一直是市府施政的政策及目標，藉由今日的祈福儀式及宣導活動，期望本市四時無災，透過持續為市民傳遞正確防火防災知識及觀念，將災害發生的頻率降到最低，打造幸福安全新北市。