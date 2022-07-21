一名人妻透露，她與丈夫結婚12年，生了2個女兒，原本一切都很好，但她最近發現外派到新加坡工作的老公過超爽，毎天逛街、上健身房、聚餐和旅遊；反觀她毎天圍著小孩轉，還要忙工作，雖然期間有婆家與娘家的協助，但她還是覺得很不是滋味，導致最近情緒很低落。貼文引起網友討論，不少人建議原PO放寬心，可以適度規劃自己的生活，找到興趣或和朋友聚聚，別讓家庭綑綁住你。

一名女網友日前在臉書社團《匿名公社》上發文說，這幾天就讀國小二年級與三年級的女兒確診，讓她長期累計下來的情緒爆發，整個人陷入谷底。她與丈夫結婚12年育有2個孩子，今年是老公派駐新加坡工作的第3年，而她本身則是一位會計師。

女網友表示，她有很多朋友在身邊，卻很少吐露自己的心裡話，一方面是不希望朋友變成自己的垃圾桶，一方面則是覺得自己的人生裡面還有很多需要釐清的地方。而且老公外派以後，公婆與娘家一起幫忙她照顧2個孩子，成為她很大的支柱。

女網友指出，最近發現老公在新加坡工作的生活很「滋潤」，毎天逛街、上健身房、聚餐和旅遊等，讓原PO既羨慕又忌妒，隨後就開始對生活提不起勁，對2個孩子也逐漸喪失耐心，也對人生很迷惘，不知道自己想要什麼，也不知道要怎麼處理這樣的狀態，或是要等多久，才可以恢復成原本的狀態。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO適度放鬆，並努力去拓展自己的生活。「妳也可以發展自己的生活圈，找尋自己的興趣，不要因為家庭的束縛把自己綁住了」、「因為他有了自由，而妳卻沒有。轉個念，你也去做讓自己快樂的事吧！」也有不少人指出，最近疫情趨緩許多，也許能和老公討論看看，帶著孩子一起去新加坡短暫讀書一陣子，或是下學期幫孩子們報名新加坡的學校，這樣會使人平衡很多。