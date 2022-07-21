國內新冠肺炎疫情日益趨緩，但高市議長曾麗燕21日快篩呈現陽性確診，辦公室隨即宣布暫停所有行程並執行居家隔離，曾麗燕目前有輕微咳嗽的症狀，其他一切安好，她特別提醒近日曾與她互動的民眾也請注意身體狀況。

曾麗燕表示，自己21日快篩陽性確診，目前只有輕微咳嗽的症狀，其他一切安好，請好朋友們不用掛念，沒能照顧好自己，讓大家擔心了，既定的相關活動暫時無法前往，要向大家說聲抱歉，自己會盡快好起來，再和大家一起努力。