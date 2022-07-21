由於日圓還是孱弱不振，導致日本進口能源以及原物料價格仍居高不下，當地貿易已經連續11個月都出現逆差，所幸金額未再創新高。

日本政府21日公布，6月進口與2021年同期相比，大增46.1%，高於市場預估45.7%。同時，也比年增19.4%的出口要大許多，導致貿易逆差達1.38兆日圓，約100億美元，但低於預估值1.51兆日圓。

日本連11月的貿易赤字，是從2021年8月開始出現到2022年6月。期間，逆差金額前3大的都發生在2022年內，最大的是5月2.38兆日圓，第2位是元月2.2兆日圓，第3則是這次6月的1.38兆日圓。

日本除了大量進口沙烏地的原油，以及澳洲的煤炭與LNG(液化天然氣)外，馬來西亞的LNG以及印尼的煤炭輸入成長，更是遽增3位數。專家學者認為，日本上季進口大於出口，尤其是汽車6月出口僅年增0.4%，雖然比5月年減7.9%要好，但整體貿易赤字應該還是會拖累當地GDP表現。

若依照區域來看，日本在6月對最大貿易夥伴中國大陸的出口止跌回升，成長8.3%，全拜晶片出貨量增加所賜。不過，日本對中國大陸的汽車出口，卻是較2021年同期大幅下降23.2%。另外，由於醫療用品出口強勁，日本6月出口美國大增15.7%。

基本上，日本央行偏向不會修正現行較寬鬆貨幣政策，故日圓匯價可能繼續下探。21日早盤中，日圓兌一美元在138.21到138.55之間游走，美元小升0.13%。