立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天上午在台中烏日臻愛花園飯店舉辦「好蔡上場，團結勝選」記者會，是蔡其昌首場千人團結造勢，新北市長參選人林佳龍也是前台中市長的林佳龍站台致詞表示，因為我了解台中市政，所以在這場選舉，我會是盧秀燕的剋星。

桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及新北市長參選人林佳龍今天共同出席推薦蔡其昌，鄭文燦、潘孟安讚許蔡其昌的溝通能力、行動力、執行力，林佳龍則表示，這4年台中市政空轉，未來蔡其昌會加速前進、完成。

林佳龍說，市政是一棒接一棒，4年前我手上的棒子被搶走了，當時希望盧秀燕可以全速前進，這幾年台中不是完全沒進步，但六都其他縣市都比台中進步太多，過去我規畫的建設要不是慢下來就是停下來不做了，一樣的建設，改名字、加預算、拖時間，因為我最了解台中建設，這次選舉我會是盧秀燕的剋星，也要做蔡其昌最大的後盾。