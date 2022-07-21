陸委會主委邱太三5年前擔任法務部長時，因不滿名嘴黃越宏指他為妻子宋富美關說回任法官，他怒斥「寧信有鬼，不信瞎掰名嘴」提告求償；最高法院認定黃男未盡合理查證，讓社會大眾對邱太三的名譽有所質疑或貶抑，判黃須賠償80萬元確定。

至於原審判決黃男須在《中國時報》等三大報之一的全國版頭版刊登道歉啟事部分，因今年初憲法法庭判決民法195條「強制道歉處分」違憲，此部分廢棄，發回台灣高等法院。

黃男2017年5月在電視談話性節目中，接連爆料邱太三涉關說，讓前法官妻子宋富美再回任法官，邱舉行「反擊」記者會說明，並對黃越宏提告並求償300萬元與在中國時報等報紙，刊登道歉啟事。

一審台北地方法院判決黃男賠償80萬元並登報道歉，二審高院逆轉改判黃男免賠及道歉，但遭最高法院廢棄發回後，高院更一審認為，黃辯稱有向司法院退休高層人士、立法委員幕僚等相關人員求證，已盡查證義務，但未舉證說明其有合理查證之行為。

更一審指出，黃男辯稱柯建銘每次召開政黨協商，會施壓司法院，司法院才破例讓邱太三配偶在55歲回任法官等語，也未舉證以實其說，均難以採信，黃越宏的文字及言論稱邱太三以特權施壓再任案，屬未盡合理查證。

更一審表示，黃越宏的文字及言論，客觀上已足令閱聽大眾產生邱太三利用自身影響力干預司法人事議案之負面印象，足以對邱太三社會上之名譽有所質疑或貶抑，判決黃須賠償80萬元，並登報道歉；判賠80萬部分，最高法院駁回上訴確定。