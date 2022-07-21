2022年兩岸青年峰會21日召開，今年以「攜手繪青春、奮進新時代」為主題。（吳泓勳攝）

2022年兩岸青年峰會21日在北京舉辦，大陸國台辦主任劉結一出席並進行開幕式致詞，表示本次峰會以「攜手繪青春、奮進新時代」為主題，發出「復興有我」倡議，響應大陸國家主席習近平所發出對兩岸青年的號召，並舉出多項台青在大陸生活感悟，也期待台青擴大朋友圈，多參加大陸各地參訪交流，並將見聞體悟分享在台親友，作兩岸融合發展溝通者、正能量傳播者，講好台青在大陸發展故事，帶領更多台灣青年認識大陸。

劉結一表示，兩岸青年峰會的舉辦，充分體現貫徹習近平的重要指示精神，對兩岸青年共同奮鬥成長的高度重視。

劉結一說，2020年以來由於民進黨阻撓與疫情影響，兩岸交流面臨更多困難，但走近走親願望沒有減弱，各種交流合作沒有停過，融合發展不斷推進深化。上周第14屆海協論壇在廈門舉辦，2000多名台胞在線上線下參與，習近平對台灣青年給予回信，體現對台青的關心關懷與兩岸青年期望，賦予這次海峽論壇重要意義。

劉結一引述習近平所說「青年興則國家興、青年強則國家強」，祖國與人民前途寄託在青年身上，囑託兩岸青年同心同行、攜手打拚，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。

劉結一指出，本次峰會以「攜手繪青春、奮進新時代」為主題，發出「復興有我」的倡議，也是響應習近平所發出的號召。