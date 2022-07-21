台北市長柯文哲（右起）與副市長黃珊珊21日召開記者會，公布台北市七大振興方案相關資訊。（范揚光攝）

台北市政府預計推出熊好券2.0。（台北市政府提供）

台北市政府推出餐飲振興，將與數位支付業者合作，提供現金回饋總金額達3000萬元，每次消費回饋10％

台北市政府去年因應中央發布五倍券，於去年9月加碼推出「熊好券」，卻遭議會砲轟使用率不高，圖利大企業，台北市政府參考過去經驗，修正方向後，於21日推出全新七大振興方案，其中的熊好券2.0，除去年原有的五大票券外，另加入農好券，總共將追加5億預算，待市議會通過後規劃發放。

黃珊珊表示，熊好券2.0除了饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」共5種票券，原有的五大票券外，另加入農好券，總共將追加5億預算，待市議會通過後，才會有後續的份數以及金額規畫並發放。

北市府著重數位轉型，因此熊好券2.0將維持以往的「數位券」發放，不過抽獎方式將不再限於台北通APP會員，將同步加入健保卡、自然人憑證等方式，以網頁進行登錄抽獎領券。

另除了熊好券2.0外，台北市府另規劃六大振興方案「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、餐飲振興及敬老愛心卡優惠」，黃珊珊表示，其中餐飲振興將與數位支付業者合作，提供現金回饋總金額達3000萬元，每次消費回饋10％，而敬老愛心卡部分，將會運用敬老、愛心卡剩餘經費，重新規劃發放每卡660元儲值金，鼓勵長者及身障者於疫情趨緩後，持本市敬老卡或愛心卡進行無現金消費。

另外產業振興、商圈振興皆已於日前啟動，包含建置數位台北館buy.taipei、成立「臺北市跨境電商產業發展中心」等，將投入1500萬協助商圈規畫多場活動、產業活動及商圈深度體驗小旅行，計超過90場次提振商機行銷活動，以促進商業活絡發展。

展場振興部分，則可以小巨蛋票根兌換貓纜以及兒童新樂園的一日券，預計發放10萬份，希望能促進藝文商機。