民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門事件，對手國民黨張善政秀出論文說自己博士論文是如假包換暗諷，林今天上午受訪指出，張善政先生一開始選舉說要君子之爭提升台灣選舉文化，不過看起來他言行不一。另鄭文燦上節目受訪時說林已經找到2015年論文資料，他則強調，現在做的事情就是把資料找到以後，不排除用任何形式方法去提出來讓大家檢視。

林智堅說，他對於自己聲譽和清白非常重視，在事件發生後第一時間開記者會澄清，看到國民黨這段期間不斷抹黑，到最後甚至是造謠惡意攻擊，張善政先生一開始選舉說要君子之爭提升台灣選舉文化，不過看起來他言行不一，國民黨更不在話下，朱立倫昨天甚至說如果這件事不是抄襲，對台灣來說是個大笑話，他覺得這樣政治語言企圖影響學校學術倫理審定委員會獨立性與公正性，這都不是桃園鄉親或是台灣人民所樂見，這種未審先判方式相當不公平。

他也說，既然大家對於這件事有疑慮或是不同看法，終究要遵照學校程序來驗證這件事，他的論文在台灣碩博士論文網站都可以找到，這段期間所在做的事情是因為對手有這樣惡意不實指控他必須舉證，一份是在2008年所做的論文，一份是從2015年到2016年所做的論文，必須從過去電腦檔案去做很多工作把證據找出來，這都會在未來2所大學學術倫理審定委員會正式啟動後，會將這些資料交給學校，也會就這些資料在適當機會做說明。

對於台大將正式啟動論文學術倫理委員會，甚至不排除要林智堅出席，對此他則說，已經在這段期間透過相關方法要把相關資料照到，資料備齊後會送到學校，不排除用任何形式捍衛清白。

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