2020年在某補習班任職的吳姓男子，誘騙6歲女童玩「猜食物」遊戲，在自己私處塗果醬後放進女童口中，一審桃園地方法院依與未滿14歲女子犯強制性交罪將吳男判處有期徒刑8年6月，二審台灣高等法院重新量刑後，改判7年2月。可上訴。

吳男明知女童未滿7歲，對於性自主能力及事物判斷能力均未成熟，且對於性事尚屬懵懂無知，並無同意或拒絕為性行為之意思能力，可以任其擺佈，竟在2020年1月21日上午8點在補習班之廁所，佯稱欲與女童玩猜食物名稱之遊戲，加以性侵。

吳男以眼罩遮住女童眼睛後，將果醬塗在其生殖器上，再把生殖器放入她口中。

一審桃園地院斥責吳男利用女童對教師之信任，以及她對性事之不解，恣意對她強制性交，其犯行不僅違背善良風俗，對社會產生負面影響，更對於女童日後之身心健康及人格發展造成嚴重影響，所為應嚴加譴責，判刑8年6月，二審高院改判7年2月。