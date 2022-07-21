日前有網友在臉書分享2張照片，重機後座的女子穿得相當性感，不僅大秀美背、騎行時前胸緊接騎士，側面一看更是鼻血直流，無肩帶背心更遮不住她的側乳，也讓網友暴動想知道這位正妹的真實身分。

有網友在臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，貼出幾張照片，只見辣妹露出美背，黑色背心僅有銀鏈繫著，裸露大片雪白美背，刷破高腰黑短褲配上若隱若現屁股蛋，騎行時辣妹前胸緊緊貼著騎士，從側面看，胸部幾乎快遮不住，渾圓側胸彷彿冰淇淋露出大半顆。

這位正妹的真實身分為Gina，不是網紅，透過哥哥的好友受訪回應當天狀況表示，正好要準備考大型重機駕照，因此當天由熟悉重機的哥哥好友騎車，目的是讓妹妹有正確的重機騎乘觀念。Gina也低調回應，今年22歲，擁有E罩杯的她，意外成為騎車的「嬌點」。

原文下面眾多網友最擔心摔車問題，Gina表示平時跟著哥哥們坐車騎車，也會不斷提醒她安全駕駛觀念，騎士大哥也有考慮到行車安全，因此沿路都維持緩慢速度，Gina禮貌回「謝謝大家的擔心，考上駕照後，會將裝備及護具一併購入，我會趕快考取駕照，加入大家的行列喔」。