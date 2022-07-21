趙樹海（左）、王夢麟演唱經典歌曲。（年代提供）

還記得令人懷念的民歌年代嗎？一提到校園民歌就會想到趙樹海、王夢麟，近日兩人一同登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，談到出道故事，早期趙樹海、王夢麟與黃大城組成團體「MIB三重唱」，但趙樹海卻抱怨團員們上節目都不講話甚至問東答西，過度依賴趙樹海擔任發言人的角色，而王夢麟則在一旁委屈的說：「我是不敢講，萬一講錯話，下台又被他K」，逗得錄影現場笑聲連連。回憶起初相遇，兩人互看不順眼，王夢麟還氣憤地說：「討厭死了」，趙樹海更在一旁補充，其實兩人到現在也沒什麼交情，也不常見面：「所以才能維持40多年的好交情，不然早幹翻了！」

民歌界老將所組成的「MIB三重唱」，分別是趙樹海、王夢麟與黃大城，兩張專輯皆為校園民歌重新翻唱；當年3人上節目宣傳唱片，王夢麟、黃大城卻從來不準備，都是靠趙樹海擔任「發言人」的角色，導致他相當不平衡，王夢麟則喊冤：「講錯話下台又被他K，幹嘛呢？人都到這個年紀了還要被K，我爸媽也沒這樣K我！」不僅如此，趙樹海更加碼爆料，3人的演出酬勞一直分配不均，因為扣稅的部分永遠都在趙樹海身上，這也讓他抱怨從來沒有聽到一句「大哥！辛苦了！謝了」，王夢麟則笑說：「這些都在我們心裡面，我們都記得」，一來一往互相吐槽，就可看出兩人40年的好交情，黃金組合也逗得錄影現場笑聲不斷。

個性迥異的趙樹海、王夢麟相知相惜，奠定40年的友誼，回憶起兩人某次錄影的初次相遇，竟互看不順眼，王夢麟更直言：「討厭死了」，直到有天他看中趙樹海的創作功力，希望對方能幫他譜曲寫詞，沒想到熱愛音樂的趙樹海聽完王夢麟哼兩句後，直接開始創作，便有了《烈日下的男兒》這首歌，趙樹海也吐槽「那是我們第一次合作，這次就慘了掛上鉤了，就跟他40年到現在」，兩人因熱愛音樂，從互看不順眼，到一次次合作出膾炙人口的歌曲，相當不可思議。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。