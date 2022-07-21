由艾玩天地所代理的金庸首款空戰武俠MMO大作《天龍八部2》手遊宣佈將於7月28日正式上線，同時預告將同步推出《天龍八部2》手遊PC版，除手機外，讓玩家可以自由依所處環境選擇最佳的遊玩裝置！本日揭曉壓軸代言人由當紅演員-鳳小岳擔任，同步釋出帥氣廣告宣傳影片拍攝花絮照。官方同時宣佈《天龍八部2》手遊預約人數已突破90萬人，加碼送出更多好康福利給玩家們！同步公開《天龍八部2》手遊獨特的交易系統，且釋出精緻捏臉系統及外觀時裝，玩家能在《天龍八部2》手遊中打造亮麗角色闖蕩江湖！

金庸正版授權《天龍八部2》手遊 7月28日正式開戰！

鳳小岳首次古裝代言《天龍八部2》手遊，完美還原金庸筆下喬峰

鳳小岳首次的古裝代言獻給了《天龍八部2》手遊，同時也是在台港澳地區第一次以古裝造型亮相。他坦言這次會接下代言，最大的原因就是對金庸大師的景仰，笑稱自己是金庸的「鐵粉」，也很感謝有這次的機會，可以透過代言進入金庸的世界；鳳小岳說，喬峰的堅忍勇敢、光明磊落，是當之無愧的英雄，但是在他心中，金庸老師更是這個時代的一位大英雄。

說到自己扮演的喬峰，鳳小岳表示喬峰最難展現的部分他認為是英雄豪傑的大俠氣魄。喬峰經歷過太多的痛苦與掙扎，這是一般人很難體會的心情，也是鳳小岳覺得這次最具挑戰性的部分。鳳小岳認為自己外表像喬峰，內心也是，與喬峰一樣曾有失去生命中摯愛的經歷，但仍選擇繼續往前走，不被低潮所困；他也很敬佩喬峰需要放下自己的慾望去完成許多不得不為的事情。

鳳小岳代言《天龍八部2》手遊 展現逆風精神

他也謙虛的說：「能跟另外兩位代言人一起演繹這部經典的作品，非常的榮幸也很期待」，也透露宣傳影片中有不少熱血的場景，三人對峙有不少精采火花！這次是他與另外兩位代言人的初次合作，加上是第一次的古裝代言，他笑稱有很多初體驗都獻給了《天龍八部2》手遊，要大家好好期待一下，一定會讓大家很驚喜。本日更搶先釋出《天龍八部2》手遊廣告宣傳影片拍攝花絮照，邀玩家們一同欣賞鳳小岳帥氣花絮照。鳳小岳也號召玩家們跟他一起闖蕩江湖，展現「我命由我，不由天」的逆風精神！

鳳小岳代言《天龍八部2》手遊 大展身手一圓武俠夢

豐富多元的交易系統，實現遊戲中的自由交易！

《天龍八部2》手遊中完美還原備受玩家喜愛的實體擺攤交易方式。不僅如此，《天龍八部2》手遊的交易系統中還有“交易擺攤”及“面對面交易”多種交易方式供玩家選擇。透過豐富的交易系統，玩家可自由交易許多高級物品及平時只能自行製作的現成裝備、藥品等。多元的交易方式不僅帶給玩家便利的購物，還能賺取金幣，玩家在行走江湖之餘，同時也可以在擺攤時結交好友!

玩家自由可將身上的奇珍異寶兜售給各路江湖俠士

精緻捏臉系統，搭配華麗時裝，精緻打造江湖中最佳造型！

《天龍八部2》手遊擁有高自由度的捏臉系統，玩家可透過身體、五官及妝容等各個不同細節進行調整，打造精緻的角色。無論是英俊瀟灑、清麗可人或是軟萌調皮的外型都能透過捏臉系統及玩家的巧手打造出來！

捏臉系統搶先公開

《天龍八部2》手遊首度公開捏臉系統

《天龍八部2》手遊擁有高自由度的捏臉系統 打造精緻臉龐

在捏完喜愛的外觀後，玩家還能從多個各具特色的時裝中挑選打扮。選出自己心儀的時裝後，並依照自身喜好為時裝進行染色，發揮各式創意。另外在《天龍八部2》手遊中，時裝的材質、細節、布料、皮革以及金屬表現都非常細緻，玩家可穿上整個江湖中獨一無二的時裝，展現迷人不凡的一面！

時裝展示影片

《天龍八部2》手遊可客製江湖中獨一無二的時裝

事前預約人數突破90萬人，加碼送「胖虎」聯名貼圖！

《天龍八部2》手遊事前預約人數於今正式突破90萬人，正版授權金庸武俠經典大作的魅力深植人心！為感謝玩家們熱情相挺，官方宣佈加碼送出「胖虎」聯名遊戲貼圖，開服聊天就讓胖虎助你炒熱聊天室氣氛！目前雙平台預註冊仍火熱進行中，玩家可在App Store及Google Play商店搶先註冊《天龍八部2》手遊，完成預註冊的玩家可在遊戲上市時獲得「胖虎」聯名坐騎！

《天龍八部2》手遊加碼送胖虎聯名貼圖！

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