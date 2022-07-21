德國福斯集團(Volkswagen)以及法國/意大利的意法半導體公司(STMicroelectronics)在周三宣布，雙方將合作打造一款車用半導體晶片，並同意交由台積電生產。

此舉顯示福斯正試圖對晶片供應進行更大的控制。目前在新一代自駕和電動車中，晶片數量不斷增加。而這也是自2019年末開始出現晶片短缺問題以來，福斯首次與半導體供應商進行直接接觸。

福斯集團旗下的軟體部門Cariad曾在今年五月表示，將從高通獲得自駕等級4的單晶片系統。而Cariad發言人在周三指出，與意法的新協定並不影響與高通合作關係。

Cariad與意法半導體將一起合作開發一款新晶片，該晶片將成為車規Stellar微控制器(MCU)家族的一員。兩家公司也正「朝向同意」將該車用晶片交由台積電生產。

福斯採購部門負責人Murat Aksel說，「透過與意法和台積電的直接合作，我們正在積極打造自己的整個半導體供應鏈」。「我們正在確保未來幾年自己汽車所需的晶片生產，以及關鍵微晶片的供應」。

全球半導體供應短缺，已造成汽車大廠斷續停工，並無力完成和兌現訂單，大量未完工和缺晶片的汽車仍堆積在倉庫。