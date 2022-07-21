鍥而不捨！赴龍山寺陳情遭架離 再現蹤陳時中行程怒喊：有無是非對錯觀念？ @中時新聞網 ​

民進黨台北市長參選人陳時中昨萬華龍山寺參拜，未料遇上「0206期權受害自救會」的陳姓男子激動陳情，遭到警方制止並架離，引發外界質疑，21日上午陳再到大龍洞保安宮祈福，陳男再度到場怒吼，揚言要替市民詢問北市長參選人是否有中心思想，有沒有是非對錯的觀念，此舉遭到一旁支持者怒嗆「滾」，現場氣氛一度緊張。

陳男今早10時再度現身陳時中赴保安宮參香現場，他手舉自救會旗幟，強調自己很重視民主法治，所以想問阿中部長有無是非對錯觀念，投資人虧損、期貨商作假帳騙客戶賺錢這樣對嗎，他也提及昨日陳抗一事，「如果我有失禮之處，向阿中部長致歉」。

談及為何特別找陳時中，陳男表示，因為陳時中他在處理疫情，他衷心期盼對方能夠關心、守護台北市民財產和生命安全，無論天災人禍，市長都要關心市民，因為他們是是父母官，兒女有困難，父母要不要幫忙？

至於為何不找現任市長柯文哲，或是國民黨北市長參選人蔣萬安、副市長黃珊珊，他則說這都持續進行中，他現在就是為台北市民詢問這些市長候選人的中心思想，有沒有民主法治觀念，有沒有是非對錯的觀念，如果沒有民主法治是非對錯觀念，所有證件承諾都是空話謊言。

由於陳男遭驅離一事引發軒然大波，甚至被當成政治操作，陳說自己不予置評，現在重點是要告訴阿中部長、蔡英文總統，在政府運作中，有很多民主法治被忽視，都沒有事非對錯，我來篩選台北市長；至於是否過去曾支持蔣萬安、柯文哲，他則強調這些都是政治語言，他也提出陳情書請部長為金融犯罪受害者主持公道。

對於陳情者遭架走，被蔣萬安批評說要「以民為先」卻把民眾拖到旁邊，陳時中受訪時說，他昨天有看到這情況，「基本上他（陳情者）有另外的事情」，但市民有任何意見可以透過很多任何管道，團隊願意了解和解決，昨天被架離的狀況屬地方維安，警方覺得情勢上需要這樣做，事前他也不了解有這樣的情況。

陳時中也強調，這件事大家都要有同理心，警察有維持秩序、治安的尺寸，對各個候選人都一樣。此外，陳競選團隊發言人、莊瑞雄也在現場聆聽陳男訴求內容，也親自收下陳情書，承諾會研究此案並提供給金管會參考。