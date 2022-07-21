鹿港警分局執行執行保護兒少專案勤務，特前往轄區KTV及青少年易群聚等地點，以場所臨檢及手持標語之方式，向業者和少年宣導。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局執行執行保護兒少專案勤務，特前往轄區KTV及青少年易群聚等地點，以場所臨檢及手持標語之方式，向業者和少年宣導。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接暑假，鹿港警分局執行執行保護兒少專案勤務，特前往轄區KTV及青少年易群聚等地點，以場所臨檢及手持標語之方式，向業者和少年宣導，巧遇了一群青少年，歡慶總成績都低空掠過，及格不用補考了，遇到警察攔檢，驚慌「犯了什麼錯嗎？」「現在不算太晚吧」員警解釋，開心配合警方拍攝宣導照片，直呼不會忘記當「代言」的一夜。

彰化縣警察局鹿港分局近日加緊宣導，「防制兒少接觸新興毒品、參與詐欺集團或擔任車手、遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布、涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博、深夜留連不當場所等偏差行為」等，暑期保護青少年青春專案。

鹿港警分局表示，臨檢KTV時，正好包廂內有一群青少年在嘶吼高歌，歡慶自己學年總成績（每科都在60分上下）平安低空掠過免於重修補考之命運，經了解這群青少年在校成績均不甚理想，但在接到學校考試成績通知單後，慶幸自己能順利通過不用留級及補考而興奮不已，因此三五好友便相約前來歡唱嗨歌放鬆心情，豈料見大批臨檢警力一時感到錯愕與緊張，四下張望以為發生什麼事情，深怕家人挨罵擔心，經員警解釋後也開心配合警方拍攝宣導照片，並直呼拍照說不會忘記這個難忘的一夜。