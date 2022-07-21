出租房屋要慎選房客！一名女房東在爆料公社抱怨房子租給一對設計師夫妻後，退租時檢查發現起居室的石英磚地板竟被鑽了一長條橫溝埋電線，地板全毀，設計師夫妻甚至酸女房東沒常識，要求恢復原狀是房東在「拗」房客。

這名房東表示，好好的石英地磚被鑽了一條溝埋線蔓延整個起居室，地板全毀。(翻攝自爆料公社)

這名女網友在臉書「爆料公社」吐露遇到爛房客，房子透過房屋仲介租給一對夫妻，先生從事室內設計，妻子是系統櫃公司員工，租屋時沒事先告知會裝潢、改造室內，直到退租時才跟仲介說「地板有弄到」。

結果女網友與仲介到場檢查發現不只是有弄到而已，好好的石英地磚被鑽了一條溝埋線，蔓延整個起居室，地板全毀，這對夫妻還一臉理所當然，反酸原PO沒常識，高傲地說要鋪SPC石塑地板還她，但原PO不願意，要求恢復原狀，卻被這對夫妻說是房東在拗他們。

好好的石英地板被設計師租客鑽了一條溝。(翻攝自爆料公社)

原PO抱怨，租屋不破壞屋內主體是常識，這對夫妻竟然還鑽地板、鑽牆，地板埋溝橫越了起居室，最後還用水泥鋪平，弄得超醜，更衣室牆壁還被釘一個超大鐵桿衣架，誇張行徑讓原PO受不了提告，發文提醒新竹關埔地區的房東要小心。

設計師租客還在溝槽裡灌水泥。(翻攝自爆料公社)

設計師房客的奇葩行為讓網友們都看傻眼，紛紛留言：「設計師有好多種，一種是設計別人房子，一種是設計別人的那種」、「太醜了，這不是設計師吧」、「退租要恢復原狀這也是常識吧」、「我們工班拉線是沿壁走，挖地還第一次見，平行宇宙來的設計師！」