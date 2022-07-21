人民幣兌美元中間價創逾兩個月低點，大陸官方21日開出的中間價報6.7620，較20日下調155基點，降幅0.23％。

另一方面，中國人民銀行21日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日在公開市場開展人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。該規模與20日相同，並繼續完全對沖今日到期。

據路透統計，公開市場本周共有150億元逆回購到期，周一至周五每日均為30億元。本周前三天逆回購操作量分別為120億元、70億元和30億元。