中天綜合台《同學來了》今（21日）晚9點播出「驚！！驗到兩條線了！確診後讓人最怕“這些事”？！」，演藝圈不少藝人紛紛傳出確診，洪都拉斯也是其中之一：「我會確診不是因為出去玩而是去錄影，錄完影後，製作單位就打電話跟我說有人確診，要我小心，隔天我一篩就2條線，但我老婆的生日餐廳都訂好了。」老婆的生日大餐頓時變成防疫大餐，這讓洪都拉斯被老婆罵到臭頭：「我老婆那個表情，你這輩子都沒辦法忘記，我就像是做錯事情的孩子一樣躲在房間，她就一直罵一直罵。」

後來就連在外地讀書的女兒確診，矛頭也指向他：「我女兒本來在新竹讀書，她一回家就確診，她們把帳都算在我身上，我那時候也真的笨，我應該行李拿一拿就搬去外面住。」但洪都拉斯坦言，確診當下最擔心的其實是傳染給高齡80歲的爸爸，不過傳染力極高的新冠病毒，還是讓他防不勝防：「後來我爸也確診，我認為都是我的錯，我有種厭惡自己的感覺，覺得自己好不孝。」當下讓洪都拉斯非常無助，因為爸爸確診時他正在隔離，所以無法陪伴在旁，只能不停地打電話請求協助，好在最終有看護朋友伸出援手，才讓他鬆一口氣。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。