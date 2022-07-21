Netflix喜劇《媽，別鬧了！》近日正式上架播映，除了主角比莉、賈靜雯、柯佳嬿外，還有不少大家熟悉的資深藝人，其中包括淡出螢光幕20年的「歌仔戲天王」黃香蓮，她接受媒體專訪時自曝多年前遭確診罹患腦膜瘤，一度因為位置太深無法動刀切除，最後採放射手術治療，才成功康復。

黃香蓮早年和楊麗花、葉青並稱為「歌仔戲三大小生」，2002年戲團解散後，黃香蓮也自然而然淡出演藝圈，2015年她曾出席柳青的告別式，2019年她受邀上《我愛冰冰Show》慶祝中視50周年慶，節目中黃香蓮透露，當年她和弟弟創立的「黃香蓮歌仔戲劇團」解散原因是太賠錢，一檔戲都要賠掉超過300萬台幣。

而對此，黃香蓮也看開，認為是大環境的轉變間接要她退休，後來她轉戰Youtube當網紅，開節目介紹台灣時事，團隊約有14人。而據《自由時報》報導，黃香蓮這回復出拍戲，分享22年前，也就是她認識中研院院士老公吳成文那年因身體不舒服，到醫院檢查時發現罹患腦膜瘤，起初只有1.01公分不用開刀，但每年追蹤後病況竟越來越嚴重。

黃香蓮說，之後腦膜瘤一度長到快2.7公分，嚴重影響她生活，導致她容易暈眩、站不穩，但因位置太深不宜開刀，便採放射手術定期治療，檢查後是良性，也讓她鬆了口氣，只要定期回醫院追蹤就好，如今她感恩沒有什麼比健康重要，樂觀認為自己運氣好、八字好才逢凶化吉。