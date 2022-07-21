大聯盟明星賽於昨天落幕，也代表下半程賽事即將展開，但8月2日前還有一項重頭戲，各隊能在這期間內進行交易補強陣容，此前國民全壘打大賽冠軍索托(Juan Soto)就傳出了離隊消息，今天聯盟官網撰文分析了可能被交易球星，他沒意外出現在其中，另外還包含天使日本球星大谷翔平，他們若轉隊想必會震撼全聯盟。

Which All-Stars could be traded before the deadline? Here are 10 names to watch: https://t.co/V4yyD8GvDY — Mark Feinsand (@Feinsand) July 19, 2022

大聯盟今日休兵，台灣時間明天將展開下半段例行賽，而聯盟官網也在最近提到10位球星，表示他們有可能在8月2日前成為交易對象，最受矚目的人非屬新科全壘打大賽冠軍索托，而天使「二刀流」大谷也在內，這引來球迷熱議，畢竟他在投打都有高水準演出，與天使還剩下1年多合約，但考量到球隊戰績不佳，若能換來豐厚籌碼，仍有機會發生。

除索托和大谷以外，還有今年轉投巨人的外野手彼德生(Joc Pederson)，他與冠軍相當有緣，過去兩季分別幫道奇、勇士贏得世界大賽冠軍。接著是小熊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)，他是2016年世界大賽冠軍成員。而皇家外野手貝寧坦迪(Andrew Benintendi)也在列，據傳洋基曾對他有意，但近期傳出他拒打疫苗，讓此案增添變數。

最後被提及的有小熊外野手哈普(Ian Happ)，本季他為球隊出賽90場，有9轟42打點6次盜壘表現，打擊率是.274。投手部分有紅人先發卡斯提歐(Luis Castillo)、巨人先發左投羅棟(Carlos Rodon)、金鶯牛棚羅培茲(Jorge Lopez)、海盜牛棚班德納(David Bednar)，其中羅棟算最大咖，本季轉到巨人的他目前累積8勝5敗自責分率2.66的成績。