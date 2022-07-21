由於第二季全球股債市暴跌，南山人壽淨值恐遭大砍，連帶影響握有97%股權的潤成投控，因此引發潤泰全、潤泰新及寶成淨值被拖累的討論，其中潤泰雙雄股價更出現連兩天跌停。儘管如此，有網友發現昨（20日）投信買超排行上，潤泰全竟排名第30名，引起熱烈討論，意外釣出內行人回應，應是ETF 00900（富邦特選高股息30）出手造成。

潤成投控由潤泰集團旗下潤泰全、潤泰新及寶成集團合資，是南山人壽最大股東，因此當南山出現淨值危機後，出現潤泰全、潤泰新及寶成受到拖累的擔憂，儘管公司緊急出面澄清，仍無法抵擋市場的沉重賣壓。

潤泰雙雄連續兩天慘殺跌停，寶成今（21日）也重挫超過8%，股價觸及20個月以來的新低點。不過有PTT網友意外發現，潤泰全竟名列昨日的投信買超排行上，買超張數達660張。

有內行網友分析，應該是00900在18日替換成分股後，將潤泰全納入後的買盤，「真的是00韭00還持續買潤泰全」、「是00900買潤泰全的，新來的嗎？」、「韭00也救不了潤泰全」、「韭零零繼續買沒有fu糗的潤泰集團」、「大哥（投信）潤泰全不會是開盤買的吧」、「投信潤泰全連三買。」

潤泰全連續兩天跌停，股價已經從82元殺至65.7元，潤泰新從74.20元摔至59.2元，持股比例較低的寶成昨下跌0.25元（或0.89%）至27.7元，今一度暴跌超過8%最低觸及25.4元。