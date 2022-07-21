美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日在美國科羅拉多州舉辦的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上說，他不認為中共二十大之後習近平會立刻攻打台灣。但他警告勿低估習近平對台灣的決心，武力奪取台灣只是時間與方式的問題，未來十年，時間越往後推進，中國攻打台灣的風險就越大。

美國之音報導，在阿斯本安全論壇上被問到中國是否會在二十大後對台灣採取行動時，伯恩斯回答稱，他不會低估習近平希望中國控制台灣的決心。他認為，習近平一心確保如果他想往那個方向行動時，其軍隊有能力採取這樣的行動。「我覺得未來十年，時間越往後推移，這樣的風險就越增加。」

伯恩斯說，中情局的感覺是，對中國領導層來說，不是未來幾年是否會選擇使用武力控制台灣的問題，而是何時、採用何種方式動用武力的問題。

伯恩斯指出，中國應該從俄羅斯在烏克蘭的經歷中汲取到一個教訓，那就是，如果想要獲得快速、決定性的勝利，你必須擁有壓倒性的力量，必須要能控制訊息、盡其所能來支撐經濟，以抵禦可能的制裁。鑑於這樣的認知，他認為，習近平不會在二十大之後，立即對台灣動武。

未來幾天，美國總統拜登與習近平將再次通話。伯恩斯說，這是很好的事情， 即便是非常敵對的國家，能夠交談也是好事，「多年的經驗告訴我，即使在最複雜、最危險的競爭中，互相交談非常重要，這可以減少意外碰撞的危險，並嘗試建立彼此交談的過程和習慣，至少可以減少一些最嚴重的危險的升級。」

伯恩斯也對中國是否為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供軍事或經濟支持發表了看法。他說，雖然中國加大了對俄羅斯的能源購買，但是，在向俄羅斯提供武器方面，中國應該還是比較謹慎，避免未來軍方被制裁。

伯恩斯認為，普丁入侵烏克蘭讓習近平和其他中國領導人感到一定程度的不安，尤其是俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭第一階段的表現。他說，習近平對戰爭給全球經濟造成的不穩定也應該感到不安，因為2022年，習近平最大的目標是讓今年秋天的二十大順利舉行。另外，伯恩斯說，習近平對普丁讓歐洲和美國走得更近也感到不安，因為中國本來期望自己可以策動一些歐洲國家對抗美國。