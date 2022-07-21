中國國民黨21日舉行「人民連蛋都吃不起，執政黨請「滾蛋」！」記者會，並指出，雞蛋價格一飛衝天，從農曆年前發生「蛋荒」以來，雞蛋價格沒下跌過，僅半年已漲到52元，漲幅將近兩成，跟去年同期相比，漲幅更高達68%。台灣已面臨嚴峻通膨風險。（粘耿豪攝）

國內再鬧蛋荒，蛋價持續上漲。國民黨上午舉辦記者會批評，在民進黨執政下，國內物價一直上漲，實質薪資卻不漲，現在還連一個蛋都讓人民吃不起，讓人民生活很難過，這樣的執政黨應該滾蛋。（周志豪攝）

國內再鬧蛋荒，蛋價持續上漲。國民黨上午舉辦記者會批評，在民進黨執政下，國內物價一直上漲，實質薪資卻不漲，現在還連一個蛋都讓人民吃不起，讓人民生活很難過，這樣的執政黨應該滾蛋。

副秘書長王育敏表示，國內蛋價從年初每台斤44元一路上漲，至昨天已經達每台斤52元，漲幅達18.2％；而與去年同期每台斤32.35元相比，漲幅更達60.7％，這是農委會失職失能，沒有控制好蛋的產量與價格。

王育敏質疑，農委會2月說台灣農業生產穩定，之後馬上出現蛋荒；3月承諾解決蛋荒問題，結果現在缺蛋量高達百萬顆；農委會3月中說蛋價不能漲太高，6月初再說雞蛋漲價空間不大，蛋價卻至今仍節節高漲。

王育敏說，蛋是基本民生物資與食材，漲價會帶動早餐店與小吃店物價跟著上漲，加劇通膨壓力；連一個蛋都讓人民吃不起，讓人民生活很難過，這樣的政府該滾蛋；老百姓生活現在就是苦，蔡英文總統真知道現在物價漲到哪裡？

王育敏更點名，農委會主委陳吉仲將蛋價上漲推說是國旅餐飲需求大增，難道是把難道把疫情期間沒有消費需求視為常態？既然陳只會說尊重市場需求，那有你沒你沒差，陳已經可以下台了。

國民黨文傳會副主委陳偉杰也批評，這個政府真的是壞蛋，蛋價的問題不解決就滾蛋，不要讓過往國民黨執政時的經濟成果毀於一旦。