大安區北汕溪虹橋改建工程，今天正式開工動土。（陳世宗攝）

大安區北汕溪虹橋改建工程，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，使南北兩岸遊憩區域得以連結，提升當地觀光人潮。（陳世宗攝）

為提升大安區地方觀光發展，市府建設局啟動「大安區北汕溪虹橋改建工程」，將原本因老舊失修的鋼構危橋拆除，新建橋梁長57公尺、寬6公尺，提供行人與自行車使用，並連結既有濱海堤頂自行車道；改建工程於今天開工，預計明年7月底完工。由副市長陳子敬主持開工典禮，祈求工程如期如質完工。

建設局指出，市府啟動「大安區北汕溪虹橋改建工程」，於2019年將原本因老舊失修的鋼構危橋拆除，新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長57公尺，寬6公尺，提供行人與自行車使用，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道。

陳子敬說，「大安區北汕溪虹橋改建工程」，因受疫情影響營建物價大幅上漲及營造業缺工缺料影響，致工程費大幅增加，總工程費用達6438萬元，歷經2次上網招標，於今年5月工程發包完成，於今日開工，預計於2023年7月完工。

陳子敬強調，工程完工後，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，使南北兩岸遊憩區域得以連結，提升當地觀光人潮。