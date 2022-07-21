民進黨新北市長參選人林佳龍，投入選戰後迅速公布團隊成員，並積極與民眾拉近距離。今（21）日他在臉書貼出一張清晨的大台北照片，透露有從小至今的溫馨回憶，有說不完的人生故事和幸福的滋味！

林佳龍在臉書貼出一張今日清晨6時21分的大台北美照，展現板橋、三重等地為主的新北城區景色，其中還有一座橫跨城區的高架道路「64號快速道路」，而河岸兩邊分別是新北市與台北市的景觀。

今天下午林佳龍將前往地方信仰中心「真武廟」上香祈福，他透露此處是板橋阿嬤住的地方，母親到現在都還常常會到廟裏做志工，充滿他從小至今的溫馨回憶，「有說不完的人生故事和幸福的滋味！」

林佳龍說，以立體高度看雙北，可清楚了解跨域治理、數位治理等在首都治理圈樞紐角色的重要關鍵，包括高快速公路及捷運鐵路等網絡的有效串連、交通號誌的連鎖控制車流量、首都治理圈工商科技產業的整合發展、河域管理與水利建設的持續到位、教育文化及各項財政資源的重分配及共享等，都是形成區域治理理並領航台灣大步向前走的翻新之鑰，「新北大翻新，大家一起拼！這個可能性，正等待我們一起來實現！」