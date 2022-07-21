據住展雜誌統計，北台灣各縣市Q2新成屋、預售屋房價悉數走漲，且各縣市平均年漲幅持續擴大；其中又以桃、竹等地漲幅最大，新竹房價猶如煙火一飛沖天。另，台北市已攻克百萬元/坪大關，房價水準狠甩其他縣市。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然Q2為多事之秋，包括本土疫情大規模爆發、央行連續升息，以及全球經濟衰退疑慮加深，使得經濟前景籠罩在不安的氛圍當中。然而，因房市仍處於主升段，供需失衡又給了建商勇氣，所以房價漲勢依然凌厲。

何世昌認為，縱使目前利空消息頻仍，但因房市主升段行情尚未結束，預料Q3房價將持續上揚。不過，業者不能過度樂觀，畢竟天下沒有不散的多頭，在漲價之餘仍得拿捏好分寸、控制銷售風險，以免因過度惜售致使存貨過多，一遇到反轉時就容易受傷。

台北市今年Q2新建案房價來到101.3萬元/坪，較Q1上漲4萬元/坪，季漲幅約4％，已連續四季改寫歷史新高，並首度攻克100萬元大關；若與去年同期相比，則上漲8.6萬元/坪，年漲幅擴大至9.3％。北市各行政區Q2房價普遍上揚，尤以中正、北投、南港、內湖等地漲幅較大；原為傳統蛋白區的北投、南港、內湖，其一線區段新建案每坪成交價均見到百萬元。

新北市Q2新建案房價漲至45.5萬元/坪，季漲幅約1.8％、年漲幅約9.1％，連續三季刷新新高。基隆Q2新建案房價為23.6萬元/坪，季漲幅約2.2％、年漲幅約8.8％。宜蘭地區Q2房價為22.6萬元/坪，季漲幅約2.7％、年漲幅約5.6％。不過，桃竹地區房價漲幅凶猛了。桃園市Q2新建案房價為30.3萬元/坪，較Q1上漲1.6萬元/坪，季增幅約5.6％；與去年同期相比，則漲了5.1萬元/坪，年漲幅飆至約20％。

更南的新竹地區，雖然缺乏大台北輕移民買盤，但因Q2新推案量急縮，供需失衡進一步惡化，房價跳漲至33.1萬元/坪，較Q1暴漲2.9萬元/坪，季漲幅9.6％；與去年同期相較，則房價大漲8.9萬元/坪，年漲幅高達約36.8％，為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市。由於新竹Q2蛋黃區新案供給量少，且價格已經墊高，多數建案售價調高至50萬元60萬元/坪出頭，購屋族輾轉來到房價相對低、供給相對多的蛋白區，如新埔、芎林、寶山、湖口與新豐等地，導致蛋白區房價普遍急升，單季漲幅大多超過一成以上。