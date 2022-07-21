被質疑社福政策應遵守財政紀律，林耕仁21日則回應，照顧新竹市民責無旁貸。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

針對0到6歲國家一起養政策，民眾黨新竹市長參選人高虹安競選辦公室昨發聲明，稱高虹安的說法句句屬實，民進黨新竹市長參選人沈慧虹21日表示，當時受訪是回應林耕仁的福利政策， 問題不同、答案不同，高應查證後再來攻擊。

新竹市長選情激烈，雙虹再因育兒政策唇槍舌戰，沈慧虹20日認為高說法不當要求道歉，高虹安競選辦公室晚間則發聲明指出，高是根據媒體報導，加上記者提問，被動提出澄清，且內容提及之0到6歲國家一起養為國家政策，地方政府應配合努力落實之內容，句句屬實，絕非無的放矢、空口白話。

針對高虹安說法，沈慧虹21日還原當時過程，19日她上完廣播節目後9點接受訪問，針對林耕仁福利政策，她說重點是財源要精密計算，遵守財政紀律，當天10點高虹安才受訪講0到6歲國家一起養政策，因此沈強調，時間序上本就不同，且問題不同、答案也不同。

沈慧虹指出，高虹安不該未經查證，看到黑影就開槍，應做更清楚查證後再來攻擊，沈也說，對新竹人來說，並不樂見這樣的口水戰，因此也將以政見向市民說明，自己不打口水戰而主打政策牛肉，盼讓市民了解誰才是正確選擇。

至於被質疑社福政策應遵守財政紀律，林耕仁21日則回應，照顧新竹市民責無旁貸，無論是老人年金資格放寬3至5年，重陽敬老金加1千元，還有市民納入「新竹安心保」意外險保障，都是照顧市民，讓新竹市的未來更好。

林耕仁也酸說，有句流行語叫「綠能你不能」，過去市府花了多少錢在「一次性活動」，例如去年光臨藝術節，短短幾天就燒掉好幾億，怎不見林智堅和沈慧虹「落跑二人組」檢討財政紀律？