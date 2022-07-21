人為什麼喜歡看恐怖片？專家指出，恐怖片的觀影環境，其實是在幫助我們預演危險，甚至具減重效果；看恐怖電影時，觀眾明知電影內容純屬虛構，卻還是會害怕、會尖叫，專家分析，大腦與身體會同時接收訊息，雖然大腦理性上知道處於安全環境，身體的感官卻仍會保持警覺。但孕婦、心血管疾病患者、作息紊亂者、有焦慮傾向者等4種人不適合看。

為何大眾喜歡看恐怖片、追求「被驚嚇」感？一般以為閱聽眾是「被動」在接收訊息，但不少專家強調，觀影時，觀眾也扮演「主動參與」角色，深入暗黑的故事情境，回應內心深處的需求。

療效1：面對危險的預演

美國馬里蘭州焦慮與壓力失調學會理事長溫斯頓（Sally Winston）指出，恐怖片製造危機感，讓身體產生緊張、釋放正腎上腺素、皮質醇等荷爾蒙，使得心跳加速、肌肉緊繃。傑瑞特指出，演化心理學家認為恐怖片可呈現攸關生死存亡的恐懼，例如被怪獸吃掉、被敵人侵犯等，這些假想狀態，猶如我們面對危險的「預演」，幫助身體練習應對威脅。

療效2：降低食慾有助減重

根據西敏寺大學（University of Westminster）過往的小型研究，看恐怖片能幫助減重。研究發現，一部時長約90分鐘的驚悚片，平均能幫觀眾燃燒約113卡，跟健走30分鐘的效果一樣。有研究指出，受試者在觀看驚悚片時，心跳加速、氧氣攝取量增加、並排出更多二氧化碳，會讓身體代謝更旺盛、飢餓感也下降，促進代謝又吃得少，自然能間接幫助減重。

療效3：培養信心和參與感

恐怖片可使人感覺「我有能力應付可怕的事」，對心理健康失調者尤其如此，不過前提仍是在醫師輔導下進行。溫斯頓說：「對於確診焦慮障礙或強迫症的人，觀賞恐怖片可提供一個面對恐懼的機會、建立信心，迎戰不舒服的經驗與壓力。」

療效4：釋放潛意識裡的不安

專家指出，驚悚片中出現的人事物，可把一般人壓抑在潛意識中的不安、黑暗面都具象化，化為電影中的人事物，讓當事人可以用顯意識來應付。身體捎來危險警訊，但我們又安穩坐在電影院、躺在沙發上。斯卡希爾說，「在安全的環境中感受恐懼，可促成一段具有療癒力的體驗。」但要切記，若有較嚴重精神問題，想要使用這樣的方式做治療，一定要借重精神科醫師或心理師的輔佐，並設計具個人化的輔助性治療。

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