男童家屬和蔡姓教練今進行相驗，男童家屬傷心欲絕。（洪靖宜攝）

主任檢察官顏郁山。（洪靖宜攝）

高雄左營區蓮池潭昨下午發生一名風帆船蔡姓教練教導9歲王姓學童時，風帆船翻覆，造成教練與男童雙雙落水，2人遺體在今早於市立殯儀館相驗釐清死因，雙方家屬現身，不停擦拭眼淚。

王姓男童和蔡姓教練2人，在蓮池潭進行風帆船課程，未料卻雙雙落水死亡。檢察官今上午相驗以釐清死因，雙方一家人上午等在相驗偵查庭外時，低頭不語，不停拿衛生紙拭淚，掩面哭泣，場面悲戚，面對提問也沒有多做回應。

相驗結束後，男童父親一路低頭不語，看得出相當傷心，回到座位後男童母親還挽著他的手，互相安慰，接著又抱著阿嬤，看了令人鼻酸。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山表示，初步看2人無明顯外傷，至於教練是否有其他疾病仍待抽血檢驗。至於2人身上到底是否有穿著的救生衣？顏說，男童是有穿運動用輕便救生衣，教練則是沒有，而真正的死因，待與法醫、檢察官討論後是否要複驗。

這起意外發生在20日下午13時許，61歲的教練蔡姓教練帶9歲王姓學童13時許在蓮池潭上進行風帆船教練課。不料約1小時後，風帆船不明原因翻覆，2人雙雙落水後失蹤。沒想到有民眾發現王姓學童在水面浮沉趕緊報案，經119急救後，遺憾的是王姓學童於下午16時13分宣告死亡，而經搜救人員漏夜搜救，終於在21日早上5時53分找到蔡姓教練，人已明顯死亡。