知名網紅「黑男邱比特」因經常在路上街訪挖掘各種正妹及辣妹而受到大批網友的喜愛，近期更找來「超兇正妹」拍攝不同的影片主題，使頻道的追蹤人數不斷上升，目前已吸引超過68萬人訂閱。而近日他又找來人氣辣模夢夢及華華，拍攝「更衣」與「居家清潔」的影片，她們火辣的穿搭令大眾看了直噴鼻血。

有「國民小妖精」之稱的辣模夢夢，因擁有白皙肌膚與上高䠷身材，加上她經常與網路上不吝嗇地展現身材，而受到大批網友的喜愛，先前她還曾在「黑男」的頻道中，穿上高中制服大尺度演出，使知名度大開，近日她再度登上黑男的頻道，並在影片中只穿著一件白色Nubra及小褲便開始更換一系列「純白系服裝」，拍攝的過程中她直接在鏡頭前更衣，大方展現超火辣的身材曲線，吸引超過21萬人點閱觀看。

另外，黑男頻道昨（20）日又再度更新影片，找來了擁有甜美臉蛋與F級罩杯的辣模華華擔任「潔癖女孩」替他清潔拍攝工作室，而當時華華身上只穿一件白色BRATOP並套上一件超短白T，讓原本就豐滿的上圍因上衣挖空的設計而使視覺效果再放大。過程中，她還不斷趴在地上拿衛生紙擦地，飽滿雙球因此不斷晃動，震得網友直呼「黑哥太厲害了，總是能想到不同的主題」、「賢慧滿滿的誠意呀」、「看後面這粉色套裝看來下一次流量密碼就是華華換衣服了」成功引發話題。