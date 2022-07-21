大陸女歌手弦子早年跟潘瑋柏合唱《不得不愛》及名曲《沿海地帶》走紅，2016年她閃婚嫁給男歌手李茂，夫妻倆育有一子「暖哥」。最近弦子在微博分享自己穿了粉紅芭比色低胸超短裙的美照，上下失守露出事業線和逆天長腿，有網友酸她都當媽了還露屁股，弦子也不甘示弱反擊。

36歲弦子6年前閃電成為人妻，當時她透露是和老公在洗鴛鴦浴時無預警被求婚，笑說當時全裸的她哪裡都去不了，只能答應。在婚禮的電子請帖上，兩人透露當年因為一個電視通告結緣，李茂對弦子一見鍾情，認識了1478天後決定結婚，李茂放閃說：「很直爽又開朗的她，暖暖的笑容深深地吸引著我。」

弦子穿迷你裙秀逆天身材。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

而小倆口宣布懷孕後，李茂曾曬出陪伴弦子上孕婦課程的照片，自嘲沒想過陪上課還要在一群孕婦前模擬生小孩，「無敵之尷尬」，並對當時還沒出生的兒子喊話：「將來給寶看，就說為了你，爸爸可是豁出去了！」

弦子上下失守。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

弦子和老公李茂。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

最近弦子曬出自己穿著粉紅色迷你裙的辣照，170公分高的她臉小比例好，看似有九頭身，有網友說：「裙子太短了」，她回：「裡頭自帶連一塊的短褲」，另有人稱讚：「是怎麼做到腿又長又細的」，她也說：「美圖秀秀」，而在這之中沒想到引來酸民調侃，直言：「都當媽了，還故意露屁股給大家欣賞」，弦子也反嗆：「哪裡有屁股，你圈（給）我看看」。