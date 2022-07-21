儘管隔夜美股在科技股帶領下再度收高，但中概股表現疲弱，周三香港股市開低走低，恆生指數目前下挫1.17%，為20645.36點。國企股跌0.88%，為7115.83點。

恆生科技股目前持平，成分股漲跌互見，眾安在線重挫14.67%，跌幅最大。舜宇光學漲4.1%，在科技股和藍籌股中表現最佳。

瑞銀稱蘋果iPhone手機6月在中國的出貨量較去年同期大幅成長2.27倍。

遭大摩和瑞信調降目標價，友邦下跌逾4%，在藍籌股中表現最差，使大盤承壓。

陸媒報導碧桂園債券「21碧地02」盤中跌停，大陸地產和物管股湧現賣壓，碧桂園跌3.8%，碧桂園服務跌4.9%，股價創52周新低。旭輝跌6%，中駿跌5.6%，美的置業跌2.8%，旭輝永升跌3.9%。

特斯拉概念股漲跌互見，贛鋒跌挫2.5%，福耀玻璃跌1.5%，比亞迪跌1.1%，力勁漲1.7%，億和大漲7.3%。特斯拉上季營收不如預期，但獲利意外強勁。執行長馬斯克預期通膨將在年底緩解，同時強調特斯拉沒有需求問題。