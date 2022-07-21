因要求加薪未果，已進行1個多月的韓國DSME(大宇造船海洋工程)罷工事件，在當地政府日前已經定調為非法抗議活動後，因勞資雙方談判尚未有結果，逼得總統尹錫悅21日出面疾呼，希望快點結束這場罷工行為。

自6月初以來超過百位下游承包業者，占領DSME位於韓國南部城市巨濟(Geoje)內造船廠幾個主要碼頭，並提出加薪30%訴求。由於這些抗議人士抗爭激烈，故新船交付時程也遭延宕。

在最近雙方談判中，罷工勞方表示，已將加薪幅度砍半大降至15%。無奈，資方DSME還是非常堅持只能接受多加薪4.5%。在首爾已看不下去的尹錫悅也說，為了大家都好，此非法行動應盡速解決並回歸正常化。

代表罷工勞方發言的韓國金屬工人工會(Korea Metal Workers' Union)指出，現在除了加薪幅度談不攏之外，工人與所屬承包商在20日談了超過12個小時後，雙方對罷工造成的損害賠償部分還是有歧見。基於此關鍵點，故這場罷工活動還是持續進行。

發言工會表示，承包商對於這場罷工損失放棄尋求訴訟一途，之前還抱持蠻正面的態度。但是，沒想到現在立場又不一樣。同時，以前有參與罷工談判的DSME，卻沒出席20日的協商活動。

拒絕透露更多談判細節的DSME統計，罷工發生後到7月中旬，已造成自己至少4億美元損失。同時，這家韓國第3大造船廠也表示，目前有5個碼頭作業，以及8艘造船工程受到影響，估計交新船時間也被往後推約兩到5周左右。