金門醫院內視鏡中心的鏡檢設施。（金門醫院提供）

衛生福利部金門醫院內視鏡中心今（21）日正式成立，未來將針對地區愈來愈多的消化道疾病患者，提供更最優質與專業的醫療服務。

金門醫院於70年代由林仁鑫醫師引進內視鏡檢查，在原舊醫療大樓服務鄉親超過35年，2014年新醫療大樓啟用後，內視鏡檢查服務搬遷至新醫療大樓2樓門診區，繼續提供專業的鏡檢與超音波服務。

金門醫院說明，近年地區消化道疾病患者明顯增多，原因出在生活步調變快、工作壓力大，再加上長期外食，胃食道逆流、消化性潰瘍、腸胃道息肉與消化道癌症等發生率不斷升高，嚴重影響生活品質與健康，內視鏡檢查能達到早期發現，讓後續的治療能更迅速精準，減少未來疾病的嚴重度。

該院在整體服務品質不斷提升的前提下，為加強感染控制及病人安全，成立這座嶄新的內視鏡檢查中心，除引進最新儀器，並與麻醉科合作提供更舒適的無痛鏡檢服務外，另設立恢復觀察室，讓患者在受檢後能接受更完善的照護。

該院強調，未來將有肝膽腸胃科醫師生力軍不斷加入，致力於新的醫療技術的發展與精進，以減少民眾赴台的不便與不安，向提供溫馨的就醫體驗和更舒適的就醫環境大步邁進。