中元普度將至，新北市今年推動「友善祭祀三好事」，除持續提供「網路普度」及「紙錢集中收運」服務外，更首度結合新北市好日子愛心大平台推廣「以功代金」，環保局鼓勵民眾響應此3種環境友善祭祀方案，讓民眾兼顧防疫與祭祀習俗，也能守護環境、減少空氣污染。

環保局表示，今年首度與社會局合作推動「以功代金」，鼓勵民眾與新北市一同跨域做功德，以做愛心的方式替代燒紙錢，友善祭祀一樣誠心；民眾可至新北市好日子愛心大平台網站響應，或至四大超商事務機點選以功代金後，選擇社福團體捐款，除可幫助弱勢團體、並減少空氣污染物排放外，也能提升自身功德。

環保局表示，疫情雖趨緩但防疫仍不可鬆懈，環保局亦延續往年「網路普度」服務，民眾可透過網路登記參與普度，除避免聚集、減少人群接觸外，亦能減少因燃燒香品、紙錢對空氣品質及民眾健康的影響；無論是「以功代金」或登記「網路普度」的民眾，環保局均會統一將參與民眾名單於農曆七月底於新北市林口竹林山觀音寺普度法會中，透過祭祀祈福儀式，替參與者祈福。

另「紙錢集中收運」服務今年也持續提供，民眾或社區可將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，如紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助集中運送，由清潔隊統一集中後，再送往完成淨爐儀式之焚化爐集中焚燒。環保局也提醒民眾，集中焚燒的紙錢應未焚燒過，且不可摻雜鞭炮、火燭及香腳等危險物品，避免發生火災。

環保局呼籲民眾多響應新北市「友善祭祀三好事」，讓中元普度環保、健康又誠心。新北普度相關資訊、紙錢集中地點及清潔隊預約電話，可至環保局官網「新北普度專區」查詢。