在宜蘭縣12鄉鎮市中，民進黨扣除掉大同、南澳原民鄉外，還有壯圍、礁溪鄉長人選尚未提名，今天（21日）宜蘭縣黨部宣布，徵召宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵的助理兼祕書莊謦宇參選壯圍鄉長，鄉長選舉雖然艱困，但黨部認為，鄉親只要能認同莊謦宇的政見，就有機會翻轉選情。

35歲的莊謦宇是壯圍人，被視為江聰淵人馬，壯圍在總統選舉中綠營可拿到過半票數，蔡英文在2018年的得票率還是12鄉鎮中排第3，僅次於冬山鄉、三星鄉，但鄉長選舉卻屢屢失利，近3任的鄉長都是國民黨籍。

在各鄉鎮市初選競爭激烈之際，民進黨內卻無人挑戰現任國民黨籍壯圍鄉長沈清山，今年3月間江聰淵就探詢莊謦宇參選意見，經過長考後，莊謦宇決定投入參選。

江聰淵指出，莊謦宇在市公所服務8年，舉凡為民服務、行政事務等都有概念與方向，他也交代莊謦宇，要在1個月內提出壯圍需要的重大政策等3大任務，未來可以向中央等部會爭取建設經費。

莊謦宇表示，他在市公所學習到江聰淵的魄力、執行力與遠見，會將學到的應用在壯圍鄉；長期以來壯圍鄉沒有改變，盼能讓年輕人來執行，他會配合江聰淵的縣政改變壯圍，讓壯圍變成一個有希望的地方。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇指出，壯圍鄉從民情來看，選民在鄉長等選舉都跳脫黨派之分，鄉長選舉是艱困選區，民進黨也希望能栽培年輕人返鄉來服務；莊謦宇在宜蘭市公所8年，能與江聰淵互相拉抬選情。