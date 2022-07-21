本周六（7/23）大暑即將來臨，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，有4個星座的人在大暑後財運最旺，其中白羊座適合從事投資，但要懂得見好就收；巨蟹座會受到重視，從責任中獲取財富；金牛座的貴人運旺，有機會認識各個階層的人士；處女座則是因人帶財，要多注意與人之間的互動。

TOP4：白羊座

白羊座若要投資或投機類的事情，大暑會是很好的時機，不過在玩股票、基金等高風險投資時，要記得「打帶跑」的原則，千萬不要留戀；這個月出現「大財」的機率很高，短期內可以賺到很多，變身暴發戶，但是財運變動很快，如果不留意或太貪心，一直想追加買進就會很危險，記得要當機立斷、入袋為安。

TOP3：巨蟹座

大暑後的巨蟹座，社會地位會比上個月提升，因此受到許多重視，再加上你對自我的期許和面子問題，讓你在不知不覺中背負了不少責任，而這些責任會為你帶來許多財富，比如受邀演講或創作備受矚目，如果可以精益求精、繼續深造學習，相信就能延續更多的財富收入。

TOP2：金牛座

金牛座在大暑後會想接觸玩樂性質的投資，像是刮刮樂、大樂透等，想法也比較多元化、靈感源源不絕。除此之外，你的社交活動會大幅增加，貴人運也因此提升，只要精心準備並出席，就能遇到許多不同社會階層的人士，若能鼓足勇氣、主動認識，對於未來的事業和財務發展就能有所幫助。

TOP1：處女座

大暑後的處女座，在事業發展和合夥關係能有更高的成就，這段時間出現的人，多半都對工作有幫助，就連想留學、出國旅遊的人，也有很高的機會得到經濟上的協助，處女座的財運主要都是因為人而帶來財，所以要多加留意人際之間的互動，就能有更廣的財富進帳。