「2022勞動提案金讚獎」徵件起跑了，即日起至9月5日受理報名甄選，12個獲選案例將可獲得5萬元等值禮品禮券、另選出6名佳作可獲2萬元等值禮品(券)，勞發署中彰投分署長劉邦棟指出，29日將舉辦線上徵件說明會，讓有興趣的單位透過視訊參與了解，也歡迎各界踴躍報名參加。

劉邦棟分表示，愈來愈多企業重視組織人力資本，因為企業競爭力往往取決於員工的能力與素質；加上少子化、高齡化的衝擊，如何開發潛在勞動力成為關鍵。中彰投分署今年首創「2022勞動提案金讚獎」，藉由甄選、評比、頒獎及分享座談等活動，宣導並增進大眾對於勞動力開發、提升及運用等議題的關注。

其中，「勞動力開發」著重在用人單位因應在地及產業特性，能開發潛在勞動力供給來源，促進多元就業，並透由輔導設計，解決企業用人問題有具體成效者；「勞動力運用」則著重在用人單位具備有效之人力運用策略及架構，讓員工技能得以展現並充分運用，適才適所有具體成效；「勞動力提升」則重視用人單位具備明確之組織人才發展架構體系，且有效規畫組織訓練推動，協助員工職能提升，並與績效相連結。

劉邦棟建議有意報名參加甄選的企業，可擇1至2個面向進行參賽提案，透過評比選出最佳實務標竿方案案例，來帶動轄區勞動力發展學習風潮，達到擴散學習效益。

中彰投分署表示，為發掘中彰投地區企業團體在勞動力開發、提升或運用的績優實務執行案例，「2022勞動提案金讚獎」預計選拔出12個最佳標案學習案例和6個佳作案例。獎品總額價高達72萬元，獲獎單位除頒發獎座公開表揚外，獲獎事蹟也將列於專刊中。

活動詳情及相關報名資訊，可至中彰投分署官網或「2022勞動提案金讚獎」網站(https：／／reurl.cc／q5MgkE)查詢，亦可致電金讚獎專案小組洽詢，電話04-2359-6003。