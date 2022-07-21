台北市不發重陽敬老金，影響老人滿意度？據老人福利推動聯盟今天公布的「黃金世代-2022幸福力調查」指出，六都之中對老人福利不滿意度最高為台北市、也是唯一不滿意度高於5成的直轄市，老盟政策倡議委員會召集人黃松林認為，台北市的福利較其他縣市來的好，一旦有所刪減，就會影響其滿意度。

據調查指出，六都老人對老年人照顧與福利平均滿意度達51.6％，其中以桃園市最高達66.6％，但首善之都的台北市以35％居末位，不滿意度也是唯一高過滿意度的直轄市。

「台北市的老人福利應該是與其他縣市差不多、甚至更好」，黃松林說，尤其是交通上有更多協助，一旦有所刪減，就會影響其滿意度。

此外，六都之中幸福感分數最後為台南市的7.06分居末，黃松林表示，雖然相較整體平均不甚明顯，但偏低的原因可能為台南高齡長者工作比率較高，且可能多數工作十分辛苦，因此主觀幸福力不高。

此次調查也發現有85.2％長者沒有工作、51.6％的長者沒有社會參與，老盟呼籲，應提昇參與權、重視工作權、加強文化權、關注福利權，並倡導長者的人身安全保護。

此次調查共計完成有效樣本3002人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±1.8％。