歐元周四徘徊在近兩周高位；目前投資人正要擁抱歐洲央行自2011年以來的首次升息，以及周四稍晚俄羅斯將重新開啟北溪一號供應。然而歐元也面臨義大利政局不安的壓力。

歐元兌美元周四亞洲交易時段走高，升0.3%，來到1.0209美元。歐元在隔夜的周三回落0.39%，然盤中一度衝高到1.0273美元，為自7月6日以來新高。

在預期歐洲央行(ECB)可能加大收息之下，歐元在本周漲勢力道強勁；另外俄羅斯可望重啟北溪一號之下，也支撐了歐元。

歐洲央行官員可能會爭論是否升息50或25個基點，以抑制失控的通膨。ECB還可能公布一新工具，以抑制義大利等部分國家債券殖利率高漲的問題。

澳洲國民銀行(NAB)認為，此次ECB政策會議對歐元的影響將是好壞參半。

NAB匯率策略師Rodrigo Catril認為，義大利政局的不穩定，將加大ECB提出新工具的難度，因為這涉及到啟動該工具的一些條件。

NAB預測歐洲央行將會升息2碼，然後在九月也升息2碼；主要是歐洲央行會考量到今年稍晚和2023年將有較弱的經濟條件，升息的空間會較有限，因此提前升息安排。