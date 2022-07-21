任職於南韓全羅北道警察廳的知名側寫師，曾以催眠專家的身分出演熱門犯罪劇《信號》，沒想到如今被踢爆他涉嫌對2名女子實施性犯罪，側寫師對此全盤否認，警方則強調會在受害者正式投訴後進行調查。

據《朝鮮日報》報導，1名受害者在《CBS》時事新聞節目上透露，她從2020年5月開始加入了側寫師所創辦的催眠心理學會，表示「像神一樣，那種氛圍下，不管他說什麼或做什麼學員都要無條件地服從」，若不聽的話就會被用拳頭攻擊頭部或遭到大喊大叫，「毫不誇張地說，他是南韓煤氣燈效應的全國代表」

犯罪側寫師過去以犯罪心理分析師身份，上各大時事節目剖析社會案件。（圖／翻攝自SBS YouTube）

另外，有受害者表示，側寫師某次聲稱她變胖了，就逕自伸手捏了她的大腿、手臂和腰部，「他會把受害人單獨叫進房間，並試圖擁抱或摸她的胸部」，更會讓她躺在沙發上以按摩為藉口上下其手，這些行為，更進一步的說明側寫師涉嫌對女學員實施性犯罪。

受害者繼續爆料，側寫師會以建立親密關係為由，要受害女學員不要叫他教授，應該稱呼他為「歐巴」，或強迫女方對他說「我愛你」；不只如此，他甚至會要求做過隆胸手術的女學員傳照片給他看，從曝光的對話截圖可見，他對受害者直言「發一張妳的乳房照片」。

南韓警方指出，他現職是警方側寫師，但未經單位許可就經營私人學術機構並發放臨床催眠執照，目前正在釐清他是否因兼職違反了《公務員法》；至於涉嫌性犯罪一事，將等到受害者發起投訴後展開調查。此外，受害者還透露，側寫師除了現在的催眠心理學會以外，還要成立一個新的測謊協會。