每個人都有自己理想男友條件，一名女網友表示，自己是理工控，交往過3任男友全是理工出身，她舉出理工男4大優勢，如生活單純、富有創造力、善於釐清問題及理工男都是潛力股，貼文曝光，女網友的反應兩極。

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，自己對理工類型的男性情有獨鍾，交過3任男友都是理工出身，但身邊的朋友都不理解，認為理工男的缺點很多，她說，「在我眼裡，理工男的缺點有時反而是優點」。

原PO列舉4個優點說，如生活單純，因為理工男的異性朋友「比日本製的壓縮機還稀少」，當別的男性出門跑夜店，理工男大多在家寫程式、打電動，拈花惹草的可能比較低；第二為富有創造力，她說前任男友很喜歡開發程式，寫了很多實用又創意的輔助工具或遊戲，「在我心中有才華跟熱忱的工程師，跟小說家、音樂家等級差不多，都很厲害」。

原PO表示，第三是善於釐清問題找方法，理工男有善於解決問題的腦袋，只要家裡東西壞了、故障，他們都能用理性高效思維思考，相處久了會覺得自己也有所成長。

最後一點是理工男根本是璞玉，原PO說多數的理工男換個髮型、穿著等，整個人煥然一新，但她感嘆和上一任男友分手後，就再也沒遇過這類型的男生，加上現在工作屬性為文組類，認識理工男的機會渺茫，「除了聯誼之外，出社會怎麼認識理工男？」

貼文曝光，引發女網友討論，「我交過的理工男，他們不太會花時間管妳，因為他們有很熱衷的事，也不太會問妳在幹嘛、去哪了、跟誰」、「超喜歡理工宅男，有一種奇特的萌點」、「我就是理工男控，超可愛」、「之前工作也有遇過這類型的男生，是很內斂的魅力，尤其外表乾乾淨淨、頭腦邏輯又清楚，不拖泥帶水真的很吸引人」。

但也有人分享其他經驗，「我不喜歡理工男，有一次跟他說我心情不好，理工男回我『我只在意我的電腦心情好不好』，我聽完心直接涼一半」、「前任理工男，聊天不是聊教授就是聊實驗，買個東西也猶豫半天，沒辦法自己處理事情，急性子的我快發瘋就分手了，慢慢才懂得我根本不在乎哪一種男生，跟我在一起適合就好了」。