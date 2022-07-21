在強勁的國內消費推動下，越南第二季度經濟年成長7.7％，為十多年來最快的季度增長率，預估第三季GDP增長可能超過10％，將成為投資者青睞越南股市的重要催化劑。

根據Vina Capital最新經濟展望報告，越南出色的第二季GDP增長，帶動今年GDP增長預測從6.5％上修到超越7.5％，觀察第三季運營，去年第三季因COVID-19大流行影響，導致GDP水平較低。

日盛越南機會基金研究團隊表示，展望第三季估計GDP年成長可能超過10％，主要是低基期因素，以及越南國內消費的持續增長，且因通膨仍處於非常溫和的水平，6月底僅為3.4％，預計下半年將保持穩定。對越南通膨的主要影響是全球油價飆升，近期油價下跌，應會讓投資者對下半年的通膨態勢感到安心。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南企業財報季為目前市場的交易主線，近期公布的財報表現，包括銀行、建築業等展望皆持樂觀態度，銀行業預計第三季度業績將比第二季有所改善，預計銀行體系信貸第三季度將上升4.1％，到全年達到15％。

建築業預計下半年前景光明，主要因較低的鋼材價格和公共投資支出，將為建築業提供增長動力。預料在企業展望繼續保持正向，及宏觀經濟展望強勁，對越南股市表現仍持審慎樂觀。